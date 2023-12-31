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Улан-удэнка смошенничала с новогодними подарками для детей

Улан-удэнка смошенничала с новогодними подарками для детей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщину заключили под домашний арест

28 декабря суд заключил под домашний арест улан-удэнку, обвиняемую в мошенничестве, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Женщина под видом продажи новогодних подарков присвоила деньги. Продавать подарки она не собиралась, оставив детей из детсадов и школ без подарков, а их родителей без денег. В паблике «Весь Улан-Удэ» сообщали, что горожанка начала «орудовать» осенью, а деньги собирала на карту старшего сына. Но под Новый год исчезла, когда настала пора вручать подарочки.

Мошенницу заключили под домашний арест 25 февраля 2024 года.

Постановление не вступило в законную силу.
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