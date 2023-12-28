Он заставлял жертву свести счёты с жизнью
В городе Усть-Кут предстанет перед судом 33-летний мужчина, который похитил 20-летнюю девушку из ревности. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и следственного управления.
По данным следствия, всё произошло в июне 2023 года. Мужчина, приревновав свою знакомую к другому человеку, силой посадил её в машину и вывез на берег реки. На протяжении всего пути он угрожал пострадавшей, что он изнасилует и убьёт её.
На безлюдном берегу мужчина принуждал её свести счёты с жизнью.
Затем он привёз девушку в квартиру и запер. В течение суток похититель избивал здесь свою жертву.
К счастью, на следующий день девушка смогла позвонить в полицию и освободиться.
Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Житель Иркутской области из ревности похитил девушку и избивал её
Происшествия, Фото:
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