В Иркутской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом









В Жигаловском районе Иркутской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом. Инцидент произошёл ранним утром 28 декабря на 19 км автодороги Жигалово – Казачинское.Установлено, что тягач «Фотон», перевозивший дизельное топливо, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, произошла разгерметизация топливной ёмкости с последующим разливом горючего. Его количество которого в настоящий момент устанавливается.Сам водитель не пострадал.Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции. Также прокуратура даст оценку исполнению природоохранного и иного законодательства, а также правил охраны труда при перевозке опасных грузов.