В Иркутской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом

Произошла разгерметизация топливной ёмкости
В Жигаловском районе Иркутской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом. Инцидент произошёл ранним утром 28 декабря на 19 км автодороги Жигалово – Казачинское.
Установлено, что тягач «Фотон», перевозивший дизельное топливо, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, произошла разгерметизация топливной ёмкости с последующим разливом горючего. Его количество которого в настоящий момент устанавливается.
Сам водитель не пострадал.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции. Также прокуратура даст оценку исполнению природоохранного и иного законодательства, а также правил охраны труда при перевозке опасных грузов.
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