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Жителю Иркутской области, размозжившему голову собутыльника, вынесли приговор

Жителю Иркутской области, размозжившему голову собутыльника, вынесли приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина бросил булыжник на голову сельчанина и дважды переехал его на мотоцикле

В Аларском районе Иркутской области осуждён 46-летний мужчина, до смерти избивший односельчанина, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Преступление произошло 7 июля в селе Иваническое. Мужчина во время распития спиртного поссорился с 57-летним односельчанином и набросился на него. Он нанёс потерпевшему множество ударов ногами и кулаками по голове и телу.

На этом он не остановился, поднял с земли большой камень и ударил им жертву по голове. А на своём мотоцикле дважды переехал тело потерпевшего.

Через несколько дней мужчина скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы, травмы груди и живота.

Суд приговорил подсудимого к семи годам колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Также суд взыскал с него в пользу потерпевшей стороны компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

убийство

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