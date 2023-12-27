Жителю Иркутской области, размозжившему голову собутыльника, вынесли приговор

Мужчина бросил булыжник на голову сельчанина и дважды переехал его на мотоцикле



В Аларском районе Иркутской области осуждён 46-летний мужчина, до смерти избивший односельчанина, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Преступление произошло 7 июля в селе Иваническое. Мужчина во время распития спиртного поссорился с 57-летним односельчанином и набросился на него. Он нанёс потерпевшему множество ударов ногами и кулаками по голове и телу.



На этом он не остановился, поднял с земли большой камень и ударил им жертву по голове. А на своём мотоцикле дважды переехал тело потерпевшего.



Через несколько дней мужчина скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы, травмы груди и живота.



Суд приговорил подсудимого к семи годам колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.



Также суд взыскал с него в пользу потерпевшей стороны компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.



