Пострадали два человека
Накануне в Улан-Удэ произошло ДТП с двумя пострадавшими. На улице Ипподром в 14:10 столкнулись две иномарки.
- 47-летний водитель автомобиля «Лэнд Ровер» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы получили 44-летний водитель и 18-лятняя пассажирка «Тойоты». Их госпитализировали.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне на улице Ключевская под колёса автомобиля попала женщина, перебегавшая дорогу на красный сигнал светофора.
В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Ровер» и «Тойота Королла»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Труп обнаружила соседка
Предположительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета
В её «Ниссан» влетел «Матис»
ДТП произошло на улице Ключевская
В общей сложности горожане лишились 415 млн рублей
Мужчина рубил лес весной
Ущерб устанавливается
Для этого водитель заранее демонтировал систему вентиляции
В Сотниково произошла серьёзная коммунальная авария
Инцидент произошёл вечером в понедельник
Молодой человек стал инвалидом
По вине автомобилиста лёгкие травмы получил пассажир
Электричества не будет в Светлом, Таёжном, «Подснежнике», «Профсоюзнике» и «Солнечном»
Пожару присвоили повышенный ранг сложности
Несовершеннолетний совершил тяжкое преступление