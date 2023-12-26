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В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Ровер» и «Тойота Королла»

В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Ровер» и «Тойота Королла»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадали два человека

Накануне в Улан-Удэ произошло ДТП с двумя пострадавшими. На улице Ипподром в 14:10 столкнулись две иномарки.

- 47-летний водитель автомобиля «Лэнд Ровер» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получили 44-летний водитель и 18-лятняя пассажирка «Тойоты». Их госпитализировали.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне на улице Ключевская под колёса автомобиля попала женщина, перебегавшая дорогу на красный сигнал светофора
ДТП

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