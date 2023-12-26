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Жительница Улан-Удэ убила подругу, изрезав ножом

Жительница Улан-Удэ убила подругу, изрезав ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Труп обнаружила соседка

Ночью 23 декабря в квартире дома в микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ произошло убийство. 44-летняя женщина погибла от многочисленных ножевых ранений.

Как установили следователи, зверски изрезала её 44-летняя подруга. Женщина задержана, её уже допросили.

По данным следствия, тем вечером одна подруга пришла к другой в гости; они стали распивать алкоголь. Позже опьяневшие женщины поссорились, и перепалка переросла в потасовку.

- Хозяйка квартиры схватила кухонный нож и нанесла им множество ударов по телу подруги – в шею, грудную клетку и по рукам. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Сильный шум привлёк внимание соседки по подъезду. Она зашла в квартиру и увидела окровавленный труп, о чём сразу же сообщила в экстренные службы.

Задержанная женщина на допросе не стала отпираться и дала подробные показания об обстоятельствах совершённого убийства. Ей уже предъявлено обвинение.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователь продолжает устанавливать все обстоятельства преступления. 
убийство

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