Жительница Улан-Удэ убила подругу, изрезав ножом

Труп обнаружила соседка



Ночью 23 декабря в квартире дома в микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ произошло убийство. 44-летняя женщина погибла от многочисленных ножевых ранений.



Как установили следователи, зверски изрезала её 44-летняя подруга. Женщина задержана, её уже допросили.



По данным следствия, тем вечером одна подруга пришла к другой в гости; они стали распивать алкоголь. Позже опьяневшие женщины поссорились, и перепалка переросла в потасовку.



- Хозяйка квартиры схватила кухонный нож и нанесла им множество ударов по телу подруги – в шею, грудную клетку и по рукам. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Сильный шум привлёк внимание соседки по подъезду. Она зашла в квартиру и увидела окровавленный труп, о чём сразу же сообщила в экстренные службы.



Задержанная женщина на допросе не стала отпираться и дала подробные показания об обстоятельствах совершённого убийства. Ей уже предъявлено обвинение.



Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователь продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.

