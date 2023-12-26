Предположительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета
Ночью 26 декабря в Улан-Удэ загорелся частный дом на улице Урожайная. К моменту прибытия пожарных огонь охватил всё строение.
Пожар унёс жизнь 49-летнего мужчины.
- Меньше часа потребовалось пожарным на ликвидацию очага на площади 16 квадратных метров. В ходе разбора обрушившихся конструкций было обнаружено тело мужчины 1974 года рождения без признаков жизни, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожности при курении.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 19 декабря в посёлке Усть-Баргузин на пожаре в двухквартирном доме погиб 65-летний мужчина. Днём ранее мужчина погиб на пожаре в частном доме в посёлке Зверосовхоз в Улан-Удэ.
17 декабря в селе Посольское Кабанского района на пожаре погибли 58-летняя женщина и её 40-летний сын.
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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