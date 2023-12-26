Под Ангарском в лобовом столкновении автомобилей погибла женщина

В её «Ниссан» влетел «Матис»
Вечером 25 декабря на пятом километре автодороги Ангарск-Тальяны произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля «Део Матис», двигаясь в сторону Ангарска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он врезался в «Ниссан АД».
- В результате случившегося 61-летняя водитель японского транспортного средства скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Предполагаемый виновник автоаварии с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.
Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
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Происшествия, Фото:
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