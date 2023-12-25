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В Иркутской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП

В Иркутской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись три автомобиля

25 декабря в семь часов утра в Черемховском районе Иркутской области столкнулись три автомобиля – Toyota Corolla, Nissan Wingroad и Toyota Corolla Axio. В результате ДТП один человек погиб, а пятеро пострадали.

Автоавария произошла на пятом километре автодороги Южный подъезд к городу Черемхово, вблизи посёлка Ершовка.

- Предварительно установлено, что 24-летний молодой человек, управляя автомобилем Toyota Corolla, не соблюдал боковой интервал и допустил касательное столкновение со встречным универсалом Nissan Wingroad. Затем седан отбросило на встречную полосу, где он врезался в Toyota Corolla Axio, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате случившегося на месте происшествия погиб водитель Toyota Corolla.

С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Axio. Среди пострадавших – шестилетняя девочка.

Полицейские проводят проверку. Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств произошедшего ДТП. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

ДТП смерть

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