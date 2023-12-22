Загорелся кулер в пристрое
Рано утром в гостинице «Иркутск» на бульваре Гагарина в областном центре Иркутской области произошло задымление в цокольном этаже. На место происшествия выехали 40 пожарных и девять единиц техники.
На момент прибытия первых подразделений персоналом эвакуация не проводилась. Системы противопожарной защиты не сработали. При разведке установлено, что в подвальном помещении дымится электрощитовая, а дым поднялся по вентиляции на верхние этажи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Чуть позже выяснилось, что возгорание случилось в двухэтажном пристрое гостиницы на бульваре Гагарина, где располагается медицинский центр. На втором этаже горел кулер и диван на площади три квадратных метра. Открытый огонь был потушен в считанные минуты.
Через вентиляцию дым затянуло в гостиницу. Сигнализация не сработала.
Пожарные эвакуировали 159 постояльцев и 20 сотрудников персонала гостиницы. Пострадавших нет.
Сейчас пожарные проверяют на безопасность все помещения в здании.
Постояльцев гостиницы в Иркутске эвакуировали из-за пожара
Происшествия, Фото:
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