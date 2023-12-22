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Постояльцев гостиницы в Иркутске эвакуировали из-за пожара

Постояльцев гостиницы в Иркутске эвакуировали из-за пожара
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Загорелся кулер в пристрое

Рано утром в гостинице «Иркутск» на бульваре Гагарина в областном центре Иркутской области произошло задымление в цокольном этаже. На место происшествия выехали 40 пожарных и девять единиц техники.

На момент прибытия первых подразделений персоналом эвакуация не проводилась. Системы противопожарной защиты не сработали. При разведке установлено, что в подвальном помещении дымится электрощитовая, а дым поднялся по вентиляции на верхние этажи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Чуть позже выяснилось, что возгорание случилось в двухэтажном пристрое гостиницы на бульваре Гагарина, где располагается медицинский центр. На втором этаже горел кулер и диван на площади три квадратных метра. Открытый огонь был потушен в считанные минуты.

Через вентиляцию дым затянуло в гостиницу. Сигнализация не сработала.

Пожарные эвакуировали  159 постояльцев и 20 сотрудников персонала гостиницы. Пострадавших нет.

Сейчас пожарные проверяют на безопасность все помещения в здании.


пожар Иркутская область Иркутск

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