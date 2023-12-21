21-летний парень дважды попадался пьяным за рулём
21-летний житель села Петропавловка Джидинского района за повторное управление транспортом в состоянии опьянения получил реальный срок.
- Он в 2021 году привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в мае 2023 года он вновь, будучи пьяным, сел за руль мопеда. Его незаконные действия были пресечены сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Молодой человек признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».
Джидинский районный суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил парню 1 год 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Также он лишён водительских прав на 3 года 10 дней. Мопед, на котором ездил сельчанин, конфискован и обращён в доход государства.
В Бурятии молодого водителя отправили за решётку
Происшествия, Фото:
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