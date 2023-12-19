В Улан-Удэ пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС

О нетрезвом водителе сообщили бдительные очевидцы
В выходные в Улан-Удэ благодаря сигналам бдительных горожан сотрудники Госавтоинспекции задержали трёх пьяных водителей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, анонимные сообщения поступили в дежурную часть ГИБДД, а также в специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
Так, вечером в субботу в дежурную часть ГИБДД поступил звонок о том, что по улице Боевая едет автомобиль «Тойота Веросса», водитель которого, предположительно, пьян. Автоинспекторы обнаружили эту машину на улице Столбовая.
За рулём находился 28-летний мужчина, который, действительно, был пьян, к тому же лишён права управления транспортом. От прохождения освидетельствования он отказался. «Кроме того, при оформлении административного материала всячески препятствовал законным действиям полицейских и оказывал неповиновение, за что понесёт наказание по ст. 19.3 КоАП», - отметили в МВД.
Около 2 часов ночи в телеграм-чат @gibdd03_bot поступило сообщение о нетрезвом водителе «Хонды Аккорд» на улице Забайкальская. Ближайший экипаж ДПС незамедлительно выехал на место.
Результат освидетельствования 34-летнего водителя показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,68 мг/л. Выяснилось также, что год назад мужчину уже задержали за пьяную езду и лишили водительских прав. За повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность.
Ещё одного нарушителя поймали рано утром в воскресенье. Информацию также сообщили бдительные очевидцы.
Водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» при виде полицейских попытался скрыться. Однако в ходе непродолжительного преследования иномарку заблокировали, 33-летнего автолюбителя задержали. Освидетельствованием у него установлено опьянение – 0,74 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составлен административный протокол.
Госавтоинспекция выразила благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасное поведение автомобилистов и своевременно сообщившим о них в полицию.
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
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