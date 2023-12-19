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В Ангарске произошёл пожар в квартире из-за газовой плиты

В Ангарске произошёл пожар в квартире из-за газовой плиты
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Плита была неисправна

Утром 19 декабря в Ангарске произошёл пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Юго-Восточный. Загорелась кухня в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Хозяйка жилища успела эвакуироваться. Также самостоятельно эвакуировались семь жильцов дома. Ещё 12 человек спасли приехавшие пожарные.


На момент прибытия пожарных из окна шёл дым, на кухне горела мебель. Открытый огонь потушили за шесть минут.

- Дознаватели МЧС, осмотрев место пожара и опросив хозяйку квартиры, установили, что возгорание произошло в кухне из-за неисправности газового оборудования: воспламенение произошло в тот момент, когда женщина включила газовую плиту. К счастью, сама она при этом не пострадала, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Иркутская область пожар Ангарск

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