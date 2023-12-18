39 ударов молотком: Иркутянину дали 15 лет колонии за убийство сожительницы

Труп пролежал на кровати неделю



Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя, жестоко убившего сожительницу-инвалида.



Убийство произошло в мае 2023 года.



- Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс не менее 39 ударов молотком по голове своей сожительнице, находившейся в беспомощном состоянии в силу инвалидности и невозможности самостоятельно передвигаться, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



От полученных травм 51-летняя женщина скончалась на месте. А убийца продолжил распитие спиртных напитков.



Спустя неделю зашедший к нему сосед обнаружил на кровати тело погибшей с признаками гнилостного разложения, о чем сообщил в полицию. Преступника задержали и поместили под стражу.



Суд признал его виновным по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Подсудимый получил 15 лет в исправительной колонии строгого режима.



