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39 ударов молотком: Иркутянину дали 15 лет колонии за убийство сожительницы

39 ударов молотком: Иркутянину дали 15 лет колонии за убийство сожительницы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Труп пролежал на кровати неделю

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя, жестоко убившего сожительницу-инвалида.

Убийство произошло в мае 2023 года.

- Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс не менее 39 ударов молотком по голове своей сожительнице, находившейся в беспомощном состоянии в силу инвалидности и невозможности самостоятельно передвигаться, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

От полученных травм 51-летняя женщина скончалась на месте. А убийца продолжил распитие спиртных напитков.

Спустя неделю зашедший к нему сосед обнаружил на кровати тело погибшей с признаками гнилостного разложения, о чем сообщил в полицию. Преступника задержали и поместили под стражу.

Суд признал его виновным по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Подсудимый получил 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

убийство лица в беспомощном состоянии

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