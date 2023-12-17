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В селе Бурятии при тушении гаража взорвался баллон с пропаном

В селе Бурятии при тушении гаража взорвался баллон с пропаном
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар разбушевался на пилораме

Крупное возгорание в прибайкальском селе Турунтаево произошло вечером 16 декабря. Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», пожар вспыхнул на территории пилорамы.

Его площадь составила 174 квадратных метра. При тушении взорвался пропановый баллон в гараже. Обошлось без пострадавших. Всего к борьбе с огнём привлекли 9 человек, задействовать пришлось 4 единицы техники. На улице Трактовая и на АЗС из-за пожара временно отключили электричество.
пожар взрыв

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