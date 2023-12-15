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Жительницу Иркутской области мошенники обманули с работой на маркетплейсе

Жительницу Иркутской области мошенники обманули с работой на маркетплейсе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она поверила преступникам, которые сперва заплатили ей небольшие суммы

На нестандартную уловку мошенников попалась 23-летняя жительница Заларинского района Иркутской области. В мессенджере ей пришло сообщение с предложением о дополнительном заработке с ежедневным доходом от 3 до 12 тысяч рублей. От девушки требовалось продвигать товар на маркетплейсе и добавлять позиции в избранное.

Выполнив тестовое задание, она получила 400 рублей и предложение увеличить доход.

Как объяснил куратор, необходимо пройти регистрацию на сайте и создать личный кабинет, после внести депозит для приобретения продукции. Деньги на счёт вносятся посредством специального человека, который следит за их поступлением. Действуя по указанной схеме, первым товаром, который удалось «выкупить», стала женская сумочка за 1 тысячу 100 рублей. Затем ей пришёл возврат денежных средств на сумму свыше 1 тысячи 500 рублей.

Доверившись мошенникам, она стала активно покупать указанные ей вещи. Однако совершить последнюю сделку и вывести прибыль у нее не получилось. Суммарно преступники похитили у девушки 47 тысяч рублей.


По информации ГУ МВД России по Иркутской области

мошенничество

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