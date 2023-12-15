В Иркутской области под завалами сгоревшего дома нашли погибшую пенсионерку

Пожар произошёл в Усть-Ордынском
Вечером 14 декабря в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области. На улице Кулункунской горели жилой дом и надворные постройки.
На момент прибытия пожарных кровля всех строений, жилого дома, гараж и бани, была полностью охвачена огнём. Произошло обрушение потолочного перекрытия.
- В ходе тушения под завалами строительных конструкций на полу в доме была обнаружена погибшая 80-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В течение 15 минут открытый огонь был потушен. В результате пожара уничтожен жилой дом на площади 30 квадратных метров, повреждена кровля гаража и бани. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления. Обстоятельства устанавливаются.
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Происшествия, Фото:
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