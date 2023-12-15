В Иркутской области под завалами сгоревшего дома нашли погибшую пенсионерку

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошёл в Усть-Ордынском



Вечером 14 декабря в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области. На улице Кулункунской горели жилой дом и надворные постройки.



На момент прибытия пожарных кровля всех строений, жилого дома, гараж и бани, была полностью охвачена огнём. Произошло обрушение потолочного перекрытия.



- В ходе тушения под завалами строительных конструкций на полу в доме была обнаружена погибшая 80-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



В течение 15 минут открытый огонь был потушен. В результате пожара уничтожен жилой дом на площади 30 квадратных метров, повреждена кровля гаража и бани. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.



Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления. Обстоятельства устанавливаются.

