Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего педофила. Он совершил развратные действия над девочками прямо в автобусе.
- Следствием установлено, что утром 10 апреля 2023 года во время поездки в маршрутном автобусе обвиняемый стал руками прикасаться к находившейся рядом малолетней девочке и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Спустя некоторое время в этом же автобусе он совершил аналогичное преступление в отношении ещё одной девочки, - сообщает следственное управление СК России по Бурятии.
Девочки от испуга не стали просить помощи у окружающих и просто вышли на ближайших остановках.
Правоохранительные органы установили личность преступника по видеозаписям с камер, установленных в салоне автобуса. Мужчину изобличили при проверке его изображения по базам данных, в том числе среди лиц, судимых за аналогичные преступления.
На извращенца возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные лицом, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».
Недавно уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу. За совершение преступлений мужчине может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В Улан-Удэ педофил надругался над девочками в автобусе
Происшествия, Фото:
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