В Иркутской области мужчина погиб на пожаре в своём доме

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Причина возгорания устанавливается



13 декабря на пожаре в Братском районе Иркутской области погиб мужчина. Пожар произошёл в частном двухквартирном доме в селе Карахун.



На момент прибытия пожарных горела одна из квартир. Соседи сообщили, что внутри находится человек.



В ходе тушения в квартире обнаружили тело погибшего 66-летнего хозяина дома.



- В результате пожара квартира повреждена по всей площади – 42 квадратных метра. На месте пожара работают дознаватели МЧС. Рассматриваются различные версии произошедшего, в качестве основной – неосторожное обращение с огнём, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.



С начала года в Иркутской области произошло 5196 пожаров, погибли 150 человек, 13 из них – дети. 149 человек получили на пожарах травмы.





