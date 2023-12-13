Пенсионерка из Иркутска перевела мошенникам почти 2 млн рублей

Женщина отправляла деньги на протяжении трёх дней



В полицию Иркутска обратилась 69-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.



В конце ноября с незнакомого номера ей позвонил мужчина и представился якобы сотрудником полиции. Собеседник сообщил иркутянке, что личный кабинет от её банка взломан и на имя пожилой женщины пытаются получить кредит. Во избежание опасности он убедил пенсионерку оформить займ и перевести средства на «безопасный счёт».



Кроме того, мошенник пригрозил женщине уголовной ответственностью за разглашение диалога.



- Доверившись словам лжесотрудника, иркутянка направилась в ближайшее отделение финансовой организации и оформила кредит на 800 тысяч рублей. Затем сняла со своего счета накопления в размере одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По инструкции аферистов она на протяжении трёх дней перечисляла деньги на указанные ей реквизиты. Всего она отправила мошенникам 1 миллион 800 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

