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Пенсионерка из Иркутска перевела мошенникам почти 2 млн рублей

Пенсионерка из Иркутска перевела мошенникам почти 2 млн рублей
Происшествия, 
Женщина отправляла деньги на протяжении трёх дней

В полицию Иркутска обратилась 69-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

В конце ноября с незнакомого номера ей позвонил мужчина и представился якобы сотрудником полиции. Собеседник сообщил иркутянке, что личный кабинет от её банка взломан и на имя пожилой женщины пытаются получить кредит. Во избежание опасности он убедил пенсионерку оформить займ и перевести средства на «безопасный счёт».

Кроме того, мошенник пригрозил женщине уголовной ответственностью за разглашение диалога.

- Доверившись словам лжесотрудника, иркутянка направилась в ближайшее отделение финансовой организации и оформила кредит на 800 тысяч рублей. Затем сняла со своего счета накопления в размере одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По инструкции аферистов она на протяжении трёх дней перечисляла деньги на указанные ей реквизиты. Всего она отправила мошенникам 1 миллион 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
мошенничество

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