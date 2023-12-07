В аэропорту Читы экстренно приземлился летевший в Новосибирск самолёт

Одному из пассажиров стало плохо

При выполнении рейса Южно-Сахалинск - Новосибирск самолёту пришлось приземлиться в Чите, сообщил в 18:15 по времени Улан-Удэ телеграм-канал Aviaincidents.

«06.12.2023. Boeing-737 RA-73408. S7 Airlines. При выполнении рейса Южно-Сахалинск - Новосибирск, экипаж доложил о больном на борту. Предположительно инсульт», - сказано в сообщении.

Экипаж принял решение следовать на аэродром Чита. Посадка самолёта прошла благополучно.

Немного раньше пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за больного пассажира на борту самолёту, летевшему из Иркутска в Москву.

«06.12.2023. Airbus-320 RA-73823. «Уральские авиалинии». При выполнении рейса по маршруту Иркутск-Москва экипаж доложил о больном на борту и принял решение о возврате на аэродром вылета Иркутск».

Посадка самолёта тоже прошла в штатном режиме.