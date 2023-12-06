06 декабря

05 декабря

Популярное

В Бурятии нашли труп бешеной лисы

В Бурятии нашли труп бешеной лисы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Это уже восьмой подобный случай

В Иволгинском районе Бурятии обнаружили труп лисы, скончавшейся от бешенства. Её нашли на территории охотугодий в местности Кудон.

- Исследования, проведённые для выявления причины смерти животного, показали, что она была заражена бешенством. В связи с чем запущен процесс наложения карантина на данную местность. К счастью, населённых пунктов или фермерских хозяйств в радиусе трёх километров нет, что означает, вынужденная вакцинация на данной территории не потребуется, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Всего в этом году в четырёх районах Бурятии было зафиксировано восемь очагов бешенства.

Как сообщал «Байкал-Dailу», один из последних случаев связан с селом Бурдуны Кяхтинского района, где бешенством заразился барсук.

В начале ноября сняли объявленный ещё летом карантин по бешенству в кяхтинском селе Усть-Киран, где мёртвую лису нашли подростки.

Бешенство - опасное вирусное заболевание для людей и животных. Оно передаётся через слизистые оболочки и порезы, и поражает центральную нервную систему. Признаки бешенства у диких животных включают изменение поведения, внешний вид и слабость. Людям следует избегать контакта с животными, особенно с больными или подозрительными на бешенство.

бешенство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нашли труп бешеной лисы
В Бурятии нашли труп бешеной лисы
Происшествия, 06.12.2023
Это уже восьмой подобный случай
В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству
В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству
Происшествия, 06.12.2023
Первыми поссорились женщины, затем начали ругаться мужчины
В Иркутске директора фирмы будут судить за наезд погрузчика на рабочего
В Иркутске директора фирмы будут судить за наезд погрузчика на рабочего
Происшествия, 06.12.2023
К управлению был допущен водитель, не прошедший обучение
В Бурятии подтопило автодорогу
В Бурятии подтопило автодорогу
Происшествия, 06.12.2023
Выход воды наблюдается в двух населённых пунктах
В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка
В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка
Происшествия, 06.12.2023
Возгорание произошло в электрощитовой
В Улан-Удэ собаки загрызли забежавшую в город косулю
В Улан-Удэ собаки загрызли забежавшую в город косулю
Происшествия, 06.12.2023
Животное буквально разодрали на части
С организаторов подпольных казино в Улан-Удэ взыскали 1,3 млн
С организаторов подпольных казино в Улан-Удэ взыскали 1,3 млн
Происшествия, 06.12.2023
Нелегальные игорные точки работали по 11 адресам
В Бурятии двое подростков угнали автомобиль
В Бурятии двое подростков угнали автомобиль
Происшествия, 06.12.2023
Они заехали на АЗС, чтобы заправиться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^