Это уже восьмой подобный случай
В Иволгинском районе Бурятии обнаружили труп лисы, скончавшейся от бешенства. Её нашли на территории охотугодий в местности Кудон.
- Исследования, проведённые для выявления причины смерти животного, показали, что она была заражена бешенством. В связи с чем запущен процесс наложения карантина на данную местность. К счастью, населённых пунктов или фермерских хозяйств в радиусе трёх километров нет, что означает, вынужденная вакцинация на данной территории не потребуется, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.
Всего в этом году в четырёх районах Бурятии было зафиксировано восемь очагов бешенства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», один из последних случаев связан с селом Бурдуны Кяхтинского района, где бешенством заразился барсук.
В начале ноября сняли объявленный ещё летом карантин по бешенству в кяхтинском селе Усть-Киран, где мёртвую лису нашли подростки.
Бешенство - опасное вирусное заболевание для людей и животных. Оно передаётся через слизистые оболочки и порезы, и поражает центральную нервную систему. Признаки бешенства у диких животных включают изменение поведения, внешний вид и слабость. Людям следует избегать контакта с животными, особенно с больными или подозрительными на бешенство.
В Бурятии нашли труп бешеной лисы
Происшествия, Фото:
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