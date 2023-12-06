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На плотине ГЭС в Иркутске столкнулись два автомобиля и два троллейбуса

На плотине ГЭС в Иркутске столкнулись два автомобиля и два троллейбуса
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Пострадала одна девушка-водитель

Днём 5 декабря на плотине ГЭС в Иркутске произошло массовое ДТП.

По предварительной информации, 26-летняя девушка, управляя Mercedes-Benz, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Caldina. После удара Mercedes-Benz развернуло, и он задел два троллейбуса.

- В результате случившегося водитель Mercedes доставлена в медицинское учреждение. По предварительным данным, водители и пассажиры общественного транспорта не пострадали, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

На месте работали инспекторы ГИБДД. Они регулировали движение транспорта. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

ДТП

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