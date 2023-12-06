На плотине ГЭС в Иркутске столкнулись два автомобиля и два троллейбуса





Днём 5 декабря на плотине ГЭС в Иркутске произошло массовое ДТП.По предварительной информации, 26-летняя девушка, управляя Mercedes-Benz, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Caldina. После удара Mercedes-Benz развернуло, и он задел два троллейбуса.- В результате случившегося водитель Mercedes доставлена в медицинское учреждение. По предварительным данным, водители и пассажиры общественного транспорта не пострадали, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.На месте работали инспекторы ГИБДД. Они регулировали движение транспорта. Все обстоятельства аварии устанавливаются.