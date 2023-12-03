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Житель Иркутской области, напавший на полицейского, предстанет перед судом

Житель Иркутской области, напавший на полицейского, предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Молодому человеку грозит 10 лет лишения свободы

19-летний житель города Черемхово обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что 26 сентября участковый уполномоченный полиции зашёл в подъезд своего дома на улице Маяковского и увидел, что молодые люди употребляли табачную продукцию на лестничной площадке и находились в состоянии опьянения. Сотрудник полиции сделал им замечание, после чего один из молодых людей нанёс ему множественные удары руками и ногами, причинив полицейскому различные телесные повреждения.

Преступные действия подозреваемого были пресечены, молодого человека доставили в следственный отдел.

В пресс-службе МВД по Иркутской области отметили, что 19-летний молодой человек ранее неоднократно имел проблемы с законом. Проведённая процедура освидетельствования показала, что он пьян.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии.


Иркутская область нападение полиция

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