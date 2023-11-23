Женщина скончалась спустя сутки
47-летний житель Баргузинского района Бурятии, убивший свою сожительницу одним ударом ноги, предстал перед судом.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло 5 апреля 2023 года в селе Баргузин. В течение дня сожители распивали алкоголь в своей квартире. Вечером пьяная пара поссорилась, и мужчина повалил женщину на пол. Он с силой ударил её ногой по телу.
После этого мужчина продолжил распивать спиртное, не обращая внимания на состояние сожительницы. Спустя сутки она скончалась от полученной травмы.
Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
Приговором суда ему назначено семь лет лишения свободы; отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима.
Житель Бурятии убил сожительницу пинком ноги
Происшествия, Фото:
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