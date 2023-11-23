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В Иркутской области на пожаре в доме погиб мужчина

В Иркутской области на пожаре в доме погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Неправильная топка печи стало причиной трагедии

Ночью 23 ноября в посёлке Новобирюсинский Тайшетского района Иркутской на пожаре в деревянном доме погиб мужчина.

Очевидцы сообщили в пожарную часть о пожаре в 02:07.

- На момент прибытия пожарных горение происходило внутри дома с выходом огня на кровлю на площади 20 квадратных метров. По предварительной версии, условием развития пожара стало позднее его обнаружение, причиной - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дознаватели МЧС работают на месте трагедии, устанавливая обстоятельства произошедшего.
пожар смерть

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