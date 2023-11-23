Неправильная топка печи стало причиной трагедии
Ночью 23 ноября в посёлке Новобирюсинский Тайшетского района Иркутской на пожаре в деревянном доме погиб мужчина.
Очевидцы сообщили в пожарную часть о пожаре в 02:07.
- На момент прибытия пожарных горение происходило внутри дома с выходом огня на кровлю на площади 20 квадратных метров. По предварительной версии, условием развития пожара стало позднее его обнаружение, причиной - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватели МЧС работают на месте трагедии, устанавливая обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области на пожаре в доме погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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