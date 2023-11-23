В Иркутской области на пожаре в доме погиб мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Неправильная топка печи стало причиной трагедии



Ночью 23 ноября в посёлке Новобирюсинский Тайшетского района Иркутской на пожаре в деревянном доме погиб мужчина.



Очевидцы сообщили в пожарную часть о пожаре в 02:07.



- На момент прибытия пожарных горение происходило внутри дома с выходом огня на кровлю на площади 20 квадратных метров. По предварительной версии, условием развития пожара стало позднее его обнаружение, причиной - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Дознаватели МЧС работают на месте трагедии, устанавливая обстоятельства произошедшего.

