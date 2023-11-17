Наезд произошёл на «зебре»
Утром 17 ноября в Ангарске произошло ДТП, в котором пострадали 14-летние школьницы. Они попали под колёса автомобиля, переходя дорогу по «зебре», но на красный свет светофора.
- Предварительно установлено, что 33-летняя водитель Honda Fit, двигаясь по улице Горького, сбила двух школьниц, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате инцидента 14-летние одноклассницы получили травмы и были доставлены в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных полицией.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики детского дорожного травматизма и безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Ангарске две школьницы попали под колёса авто, переходя на красный
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мальчик хотел погладить животное по пути из школы домой
Наезд произошёл на «зебре»
За помощью к спасателям обратилась внучка
Пассажир забыл свою карту с телефоном в машине
Пока неизвестно, есть ли у собаки хозяин
Иномарка выехала на «встречку», где столкнулась с Газелью
Присяжные вынесли ему обвинительный вердикт
Вором оказался рецидивист
«Меня «вытолкнул» на встречную другой автобус», - объяснил мужчина
Пассажирка была госпитализирована
Хозяина собаки ждёт штраф
Спасатели продолжают работу на месте обрушения
Мужчина купил их в Интернете за 300 тысяч
Пожар случился ночью
ЧП произошло в шахте золоторудной компании