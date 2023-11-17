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В Ангарске две школьницы попали под колёса авто, переходя на красный

В Ангарске две школьницы попали под колёса авто, переходя на красный
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Наезд произошёл на «зебре»

Утром 17 ноября в Ангарске произошло ДТП, в котором пострадали 14-летние школьницы. Они попали под колёса автомобиля, переходя дорогу по «зебре», но на красный свет светофора.

- Предварительно установлено, что 33-летняя водитель Honda Fit, двигаясь по улице Горького, сбила двух школьниц, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате инцидента 14-летние одноклассницы получили травмы и были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных полицией.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики детского дорожного травматизма и безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.


ДТП

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