В Ангарске две школьницы попали под колёса авто, переходя на красный

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Наезд произошёл на «зебре»



Утром 17 ноября в Ангарске произошло ДТП, в котором пострадали 14-летние школьницы. Они попали под колёса автомобиля, переходя дорогу по «зебре», но на красный свет светофора.



- Предварительно установлено, что 33-летняя водитель Honda Fit, двигаясь по улице Горького, сбила двух школьниц, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате инцидента 14-летние одноклассницы получили травмы и были доставлены в больницу.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных полицией.



- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики детского дорожного травматизма и безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





