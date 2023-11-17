В Магадане будут судить жителя Бурятии, избившего человека до смерти



Коллегия присяжных заседателей в Магаданском городском суде единогласно вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу против 45-летнего жителя Бурятии. Его обвиняют по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).



Как выяснилось, мужчина до смерти избил человека. Он выпивал в квартире жилого дома в Магадане и в какой-то момент начал предъявлять претензии одному из участников застолья. Дело дошло до оскорблений. В итоге разгорелся конфликт.



Злоумышленник набросился собутыльника и не менее шести ударил его кулаками по голове, а потом с силой нанёс ещё один удар. Мужчина упал на пол. Спустя шесть дней он скончался в больнице.



Согласно статье 347 Уголовно-процессуального кодекса РФ, после вынесения обвинительного вердикта состоится судебное заседание по обсуждению его последствий. Там установят обстоятельства, связанные с назначением наказания подсудимому, и другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении приговора.