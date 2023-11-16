В Бурятии полтора месяца ищут потерявшегося сборщика орехов

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Его ищут полицейские и спасатели



15 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к поисковым работам в лесу вблизи села Сухой Ручей Бичурского района. Там ещё в начале октября потерялся 53-летний мужчина. Он ушёл в тайгу за кедровыми шишками и пропал.



Ранее в поисках пропавшего мужчины были задействованы полицейские.



- Спасатели, а также сотрудники полиции, обследовали 2 квадратных километра леса, 4 квадратных километра прилегающих троп и дорог. Мужчина не найден. Поисковые работы продолжаются, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

