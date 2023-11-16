В Бурятии полтора месяца ищут потерявшегося сборщика орехов

Его ищут полицейские и спасатели
15 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к поисковым работам в лесу вблизи села Сухой Ручей Бичурского района. Там ещё в начале октября потерялся 53-летний мужчина. Он ушёл в тайгу за кедровыми шишками и пропал.
Ранее в поисках пропавшего мужчины были задействованы полицейские.
- Спасатели, а также сотрудники полиции, обследовали 2 квадратных километра леса, 4 квадратных километра прилегающих троп и дорог. Мужчина не найден. Поисковые работы продолжаются, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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