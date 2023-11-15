Мужчина погиб в колодце
В Казачинско-Ленском районе Иркутской области по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело. Оно возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В октябре 2023 года на территории лесозаготовительного предприятия в посёлке Магистральный при производстве работ в колодце водоснабжения погиб мужчина.
- По версии следствия, должностные лица, на которых лежала обязанность по соблюдению правил техники безопасности, не обеспечили безопасность работника при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего на лесозаготовке
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