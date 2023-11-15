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В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего на лесозаготовке

В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего на лесозаготовке
Происшествия, 
Мужчина погиб в колодце

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело. Оно возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В октябре 2023 года на территории лесозаготовительного предприятия в посёлке Магистральный при производстве работ в колодце водоснабжения погиб мужчина.

- По версии следствия, должностные лица, на которых лежала обязанность по соблюдению правил техники безопасности, не обеспечили безопасность работника при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.  
смерть нарушение требований охраны труда

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