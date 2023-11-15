В Иркутской области в столкновении пяти автомобилей погиб пассажир

ДТП произошло на федеральной трассе



Вечером 14 ноября в Аларском районе Иркутской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей; в результате аварии погиб один человек. Автомобили столкнулись на федеральной дороге «Сибирь» вблизи деревни Шульгина.



По предварительным данным, водитель большегруза Scania вследствие неблагоприятных погодных условий и низкой температуры не выбрал безопасную скорость движения и врезался в четыре встречных автомобиля – Nissan Qashqai, Toyota Corolla, Toyota Corolla Alex и грузовик МАЗ.



После столкновения фура врезалась в дорожное ограждение и съехала с проезжей части.



- В результате случившегося 33-летний пассажир «Тойота Королла» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Другие участники инцидента не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.

