В Улан-Удэ студентка пошла на аферу с Пушкинской картой и сама лишилась денег

Девушка пыталась незаконно обналичить деньги



В Улан-Удэ в полицию поступило заявление от 18-летней студентки, на которую неизвестные обманом оформили кредит. Она потеряла 14 тысяч, согласившись обналичить бонусные рубли с Пушкинской карты, рассказали в МВД по Бурятии.



Девушка призналась, что в социальной сети ей написал некий мужчина с предложением обналичить средства Пушкинской карты. Студентка согласилась на махинацию и назвала реквизиты своей банковской карты – якобы для перевода денег. Затем она выполнила все дальнейшие указания: продиктовала все данные карты и приходящие коды в смс-сообщениях.



После чего пришло уведомление об оформленном ею кредите в сумме 14 тысяч рублей. Эти деньги она перечислила на указанный мошенником номер телефона.



Но и тогда студентка ничего не заподозрила. И продолжила выполнять инструкции мошенников, оформив второй кредит на сумму около 30 тысяч рублей. Эти деньги преступники не получили только благодаря банку, который заблокировал подозрительный перевод.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Полиция предупреждает: если вам предлагают «купить» или «обналичить» Пушкинскую карту — это мошенники. Вывод денежных средств с Пушкинской карты считается нарушением и влечёт уголовную ответственность.

