14 ноября

13 ноября

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Читинка провалилась в открытый колодец во время прогулки с собакой

Читинка провалилась в открытый колодец во время прогулки с собакой
Происшествия, 
Проводится доследственная проверка

13 ноября на улице Трактовая в Чите женщина провалилась в открытый колодец. По данным местных СМИ, произошло это, когда женщина выгуливала собаку. Выбраться сама она не смогла, ей потребовалась помощь спасателей.

На следующий день руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку.

- Руководитель следственного управления поручил следователям оперативно выяснить все обстоятельства. Будет опрошена пострадавшая женщина, сотрудники поисково-спасательной службы, а также должностные лица администрации города, в обязанность которых входит контроль за обеспечением безопасных условий проживания горожан, - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.

Отмечается, что по результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
следственный комитет

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