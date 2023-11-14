Перед угоном он заменил аккумулятор и поменял спущенное колесо
В дежурную часть отдела полиции № 2 в Улан-Удэ поступило заявление об угоне автомобиля ВАЗ-2106. Владелец рассказал, что его машину, припаркованную во дворе многоквартирного дома, угнали ночью. Мужчина добавил, что в авто сел аккумулятор и почти закончился бензин, сообщили в МВД по Бурятии.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре она обнаружила угнанный автомобиль брошенным на Новой Комушке. Эксперт-криминалист нашёл на месте происшествия следы предполагаемого угонщика. Когда же его личность установили, выяснилось, что это 14-летний школьник.
Подросток был задержан инспектором по делам несовершеннолетних и вместе с родителями доставлен в отдел полиции.
Дознавателю подросток рассказал, что заметил автомобиль во дворе дома, когда шёл к знакомому. Он проник в «Жигули» через не полностью закрытое окно, попытался завести автомобиль, но не смог. Тогда он заменил аккумулятор, а также поменял спущенное колесо, взяв запаску у знакомого.
Свой поступок подросток объяснил желанием просто покататься. Автомобиль он бросил, когда сломалась шаровая опора колеса.
- Ранее подросток уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное противоправное деяние – в сентябре текущего года вместе со знакомыми он решил также покататься на чужом отечественном автомобиле, - отметили в министерстве внутренних дел.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
В Улан-Удэ 14-летний школьник починил и угнал «Жигули»
Происшествия, Фото:
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