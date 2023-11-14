Внимание преступников привлекла внешность жертвы
В Иркутске задержали мужчину и женщину, которые напали на приезжую девушку и отобрали у неё имущество.
Девушка обратилась в полицию с заявлением о грабеже в начале ноября. По её словам, в одном из дворов на неё напали неизвестные, побили и отобрали сумочку с документами и дорогим телефоном.
Сама девушка приехала из другого города. После проведённого вечера с друзьями она захотела прогуляться по ночным улицам Иркутска.
- В районе автовокзала её начал преследовать парень. Тогда она решила попросить помощи у первой встречной женщины. Однако позже выяснилось, что незнакомка являлась подругой преследователя. Компания завела потерпевшую в тёмный двор и нанесла ей телесные повреждения, после чего выхватила из рук имущество и скрылась в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летний местный житель и его 32-летняя сожительница. Со слов задержанных, их внимание привлёк внешний вид девушки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Через несколько дней девушка написала в адрес сотрудников благодарственное сообщение, в котором отметила профессионализм полицейских.
- Хотела бы выразить благодарность сотрудникам дежурной части и уголовного розыска городского отдела полиции № 6. Офицерам МВД Павлу Амаляну, Даниилу Индеруку и Владиславу Кормилицину за оперативную помощь в поиске пропавшего имущества. Огромное вам спасибо! - подчеркнула она.
В Иркутске парочка избила прохожую, отобрав у неё сумочку с телефоном
Происшествия, Фото:
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