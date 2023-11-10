Экс-глава минимущества Иркутской области предстанет перед судом

Он обвиняется в превышении должностных полномочий



В Иркутске предстанет перед судом бывший министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко. Ему предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий», сообщили в областной прокуратуре.



По версии следствия, с 2017 по 2019 годы экс-министр с 2017-го по 2019 год не освоил и вернул в бюджет почти 500 млн рублей, которые были выделены минимуществу на предоставление жилья детям-сиротам. Это, считают следователи, привело к значительному увеличению очереди детей-сирот, не обеспеченных жильем.



Кроме того, следствие установило, что в 2019 году глава министерства в ущерб интересам государства и Иркутской области способствовал заключению мирового соглашения, по условиям которого у третьего лица возникло право аренды на земельный участок площадью более 23 га, находящийся в государственной собственности.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

