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Экс-глава минимущества Иркутской области предстанет перед судом

Экс-глава минимущества Иркутской области предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он обвиняется в превышении должностных полномочий

В Иркутске предстанет перед судом бывший министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко. Ему предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий», сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы экс-министр с 2017-го по 2019 год не освоил и вернул в бюджет почти 500 млн рублей, которые были выделены минимуществу на предоставление жилья детям-сиротам. Это, считают следователи, привело к значительному увеличению очереди детей-сирот, не обеспеченных жильем.

Кроме того, следствие установило, что в 2019 году глава министерства в ущерб интересам государства и Иркутской области способствовал заключению мирового соглашения, по условиям которого у третьего лица возникло право аренды на земельный участок площадью более 23 га, находящийся в государственной собственности.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
суд превышение должностных полномочий

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