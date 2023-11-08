Пожар вызвало короткое замыкание
Водитель пострадал во время возгорания автобуса в селе Казачинское Иркутской области накануне, 7 ноября. Сообщение о пожаре в ПАЗе поступило в 8:49 утра.
Прибывшие пожарные обнаружили возле автобуса водителя с ожогами головы. На место вызвали медиков скорой.
- Огнём была уничтожена обшивка кабины на площади один квадратный метр. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание проводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Также ночью на улице Берёзовая Роща в Иркутске полыхали «Жигули» и самосвал. Очевидцы сообщили о пожаре в 02:07. Была угроза распространения огня на КамАЗ, стоящий рядом.
В течение 10 минут пожар потушили прибывшие пожарные. Огнём оказались повреждены моторный отсек ВАЗ-2107 и салон самосвала.
В Иркутской области водитель автобуса получил ожоги головы
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