В Иркутской области водитель автобуса получил ожоги головы

Пожар вызвало короткое замыкание



Водитель пострадал во время возгорания автобуса в селе Казачинское Иркутской области накануне, 7 ноября. Сообщение о пожаре в ПАЗе поступило в 8:49 утра.



Прибывшие пожарные обнаружили возле автобуса водителя с ожогами головы. На место вызвали медиков скорой.



- Огнём была уничтожена обшивка кабины на площади один квадратный метр. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание проводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Также ночью на улице Берёзовая Роща в Иркутске полыхали «Жигули» и самосвал. Очевидцы сообщили о пожаре в 02:07. Была угроза распространения огня на КамАЗ, стоящий рядом.



В течение 10 минут пожар потушили прибывшие пожарные. Огнём оказались повреждены моторный отсек ВАЗ-2107 и салон самосвала.



