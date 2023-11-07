Жителю Улан-Удэ дали 11 лет колонии за убийство сожительницы

Происшествия, Фото: проверка показаний на месте происшествия

После убийства мужчина спокойно уснул



В Улан-Удэ суд признал 48-летнего мужчину виновным в убийстве сожительницы.



Преступление произошло вечером 13 июля 2023 года в комнате общежития на улице Пушкина. Установлено, что сожители поссорились, будучи пьяными. Мужчина задушил женщину – сперва давил на шею руками, а затем встал коленом. Женщина скончалась на месте.



- После этого злоумышленник уснул. Следующим утром снова принялся употреблять спиртные напитки, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в правоохранительные органы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Приговором суда мужчине назначено 11 лет лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.





