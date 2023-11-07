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Жителю Улан-Удэ дали 11 лет колонии за убийство сожительницы

Жителю Улан-Удэ дали 11 лет колонии за убийство сожительницы
Происшествия,  Фото: проверка показаний на месте происшествия
После убийства мужчина спокойно уснул

В Улан-Удэ суд признал 48-летнего мужчину виновным в убийстве сожительницы.

Преступление произошло вечером 13 июля 2023 года в комнате общежития на улице Пушкина. Установлено, что сожители поссорились, будучи пьяными. Мужчина задушил женщину – сперва давил на шею руками, а затем встал коленом. Женщина скончалась на месте.

- После этого злоумышленник уснул. Следующим утром снова принялся употреблять спиртные напитки, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в правоохранительные органы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Приговором суда мужчине назначено 11 лет лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.


убийство

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