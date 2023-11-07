Женщина погибла от ожогов более 70% тела
В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, жестоко убившего бывшую жену.
Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 24 мая в табачном павильоне на улице Академическая. Женщина работала там продавцом.
Днём к ней пришёл бывший супруг. Он облил помещение, а также супругу бензином, а после поджёг.
37-летняя женщина получила ожоги более 70% поверхности тела. Через непродолжительное время она скончалась в больнице.
Мужчина обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении чужого имущества.
- Следствием собрана полная доказательственная база причастности мужчины к совершению данных преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщило СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске будут судить мужчину, который заживо сжёг бывшую жену в павильоне
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