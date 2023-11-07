07 ноября

06 ноября

Популярное

В Иркутске будут судить мужчину, который заживо сжёг бывшую жену в павильоне

В Иркутске будут судить мужчину, который заживо сжёг бывшую жену в павильоне
Происшествия, 
Женщина погибла от ожогов более 70% тела

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, жестоко убившего бывшую жену.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 24 мая в табачном павильоне на улице Академическая. Женщина работала там продавцом.

Днём к ней пришёл бывший супруг. Он облил помещение, а также супругу бензином, а после поджёг.

37-летняя женщина получила ожоги более 70% поверхности тела. Через непродолжительное время она скончалась в больнице.

Мужчина обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении чужого имущества.

- Следствием собрана полная доказательственная база причастности мужчины к совершению данных преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщило СУ СКР по Иркутской области. 
убийство с особой жестокостью Поджог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

После страшного пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбудили уголовное дело
После страшного пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбудили уголовное дело
Происшествия, 07.11.2023
Его расследование проконтролирует прокуратура

В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в ТЦ «Гвоздь»
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в ТЦ «Гвоздь»
Происшествия, 07.11.2023
Работы по тушению и разбору сгоревших конструкций продолжаются
Иркутские врачи спасли девочку из Бурятии с порванным языком
Иркутские врачи спасли девочку из Бурятии с порванным языком
Происшествия, 07.11.2023
Она получила страшную травму, упав со стула

В Улан-Удэ рассказали о сложностях при тушении пожара в ТЦ «Гвоздь»
В Улан-Удэ рассказали о сложностях при тушении пожара в ТЦ «Гвоздь»
Происшествия, 07.11.2023
Когда пожарные прибыли, металлические формы уже сложились. ФОТО с места тушения
В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода насмерть
В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода насмерть
Происшествия, 07.11.2023
Нетрезвый водитель управлял «Тойотой Короллой»
В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками
В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками
Происшествия, 07.11.2023
Росгвардейцы приехали на сообщение о том, что мужчина размахивает ножом
При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки
При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки
Происшествия, 07.11.2023
Они оказались в огненнной ловушке
В Забайкалье задержали охотника на дзеренов
В Забайкалье задержали охотника на дзеренов
Происшествия, 06.11.2023
Нарушителю грозит уголовное наказание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^