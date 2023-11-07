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В Иркутской области пассажирка пострадала по вине пьяного водителя «Нивы»

В Иркутской области пассажирка пострадала по вине пьяного водителя «Нивы»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель врезался в ограждение

В Тайшетском районе Иркутской области автомобиль «Нива» врезался в дорожное ограждение. ДТП произошло на въезде в посёлок Квиток ночью 6 ноября. За рулём сидел 30-летний мужчина. В результате аварии пострадала 30-летняя пассажирка.

- 30-летний водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. В результате случившегося, 30-летняя пассажирка отечественного внедорожника с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


В ходе разбирательств полицейские заподозрили у водителя признаки опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования. Количество паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысило допустимую норму в 7 раз.

По факту ДТП решение будет принято после установления степени тяжести, полученных потерпевшей травм.
ДТП

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