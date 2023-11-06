В Иркутской области в результате ДТП погибло 4 человека

Прокуратурой организована проверка происшествия, произошедшего в Усть-Кутском районе
В Иркутской области прокуратура города Усть-Кут организовала проверку и поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками следственного комитета по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, повлёкшем гибель четырёх человек.
По предварительным данным установлено, что вчера, 5 ноября, в утреннее время на автомобильной дороге «Вилюй» в районе посёлка Янталь Усть-Кутского района 36-летний водитель, находясь за управлением автомобиля «Лада Самара», не справился с управлением и допустил съезд в водоём. В результате происшествия погибли водитель, а также находящиеся в качестве пассажиров женщина и двое малолетних детей.
- Причины и условия произошедшего, а также личности пассажиров устанавливаются. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также семейного благополучия. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура проверит законность принятых сотрудниками СК процессуальных решений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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