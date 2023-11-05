В районе Бурятии два человека погибли в страшном пожаре

Их тела обнаружили при тушении жилого дома

















Туда сразу отправились сотрудники 13-й пожарной части 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии. Когда они прибыли на место, пламя уже охватило надворные постройки и сам дом.



При тушении в одной из комнат обнаружили мужчину и женщину, которые уже не подавали признаков жизни. Площадь пожара составила 94 квадратных метра. Его обстоятельства пока устанавливаются.





На месте работает дознаватель. Предварительная причина уже известна – нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования, рассказали в республиканском управлении МЧС.

Крупный пожар произошёл в воскресенье, 5 ноября, в посёлке Усть-Баргузин. Во второй половине дня на телефон пожарной охраны поступило сообщение, что на улице Красноармейская полыхает частный дом.