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В районе Бурятии два человека погибли в страшном пожаре

В районе Бурятии два человека погибли в страшном пожаре
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Их тела обнаружили при тушении жилого дома

Крупный пожар произошёл в воскресенье, 5 ноября, в посёлке Усть-Баргузин. Во второй половине дня на телефон пожарной охраны поступило сообщение, что на улице Красноармейская полыхает частный дом.




Туда сразу отправились сотрудники 13-й пожарной части 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии. Когда они прибыли на место, пламя уже охватило надворные постройки и сам дом.
 
При тушении в одной из комнат обнаружили мужчину и женщину, которые уже не подавали признаков жизни. Площадь пожара составила 94 квадратных метра. Его обстоятельства пока устанавливаются. 

На месте работает дознаватель. Предварительная причина уже известна – нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования, рассказали в республиканском управлении МЧС.
пожар смерть МЧС

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