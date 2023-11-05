В районе Бурятии два человека погибли в страшном пожаре

Их тела обнаружили при тушении жилого дома
Крупный пожар произошёл в воскресенье, 5 ноября, в посёлке Усть-Баргузин. Во второй половине дня на телефон пожарной охраны поступило сообщение, что на улице Красноармейская полыхает частный дом.
Туда сразу отправились сотрудники 13-й пожарной части 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии. Когда они прибыли на место, пламя уже охватило надворные постройки и сам дом.
При тушении в одной из комнат обнаружили мужчину и женщину, которые уже не подавали признаков жизни. Площадь пожара составила 94 квадратных метра. Его обстоятельства пока устанавливаются.
На месте работает дознаватель. Предварительная причина уже известна – нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Их рассыпали прямо на центральной площади Гусиноозёрска
Там загорелась трансформаторная подстанция
Их тушили шесть человек
Он до смерти забил человека
Им задолжали более 4 миллионов рублей
Он выехал на встречную полосу
Волонтёры продолжают искать ещё 22 человека
Иномарка, в которой она ехала, врезалась в другой автомобиль
«Министры» написывают своим жертвам в мессенджере
Пожар произошёл на улице Чертенкова
За неделю мошенники обманули более 70 жителей республики
Момент аварии снял видеорегистратор
Жилой дом выгорел полностью
Мужчину с наркотиками задержали прямо в аэропорту
Недавно расследование уголовного дела завершили