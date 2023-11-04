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В Бурятии на пожаре пострадали мужчина и женщина

В Бурятии на пожаре пострадали мужчина и женщина
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Жилой дом выгорел полностью

Вечером 3 ноября загорелся жилой дом в заиграевском селе Новая Брянь, на пожаре пострадали два человека.

Когда на место прибыли пожарные, дом был охвачен огнём. На тушение ушло почти шесть часов.

В результате пожара дом выгорел изнутри полностью на общей площади 56 кв.м.

- На момент пожара собственник дома и его сожительница спали. Обнаружив возгорание, мужчина попытался эвакуироваться: открыв входную дверь, получил ожоги левой кисти и предплечья второй степени. Женщина при эвакуации через окно получила травмы головы и кистей рук, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пострадавших осмотрели в центральной районной больнице и отпустили домой на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

пожар

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