В Бурятии на пожаре пострадали мужчина и женщина

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Жилой дом выгорел полностью



Вечером 3 ноября загорелся жилой дом в заиграевском селе Новая Брянь, на пожаре пострадали два человека.



Когда на место прибыли пожарные, дом был охвачен огнём. На тушение ушло почти шесть часов.



В результате пожара дом выгорел изнутри полностью на общей площади 56 кв.м.



- На момент пожара собственник дома и его сожительница спали. Обнаружив возгорание, мужчина попытался эвакуироваться: открыв входную дверь, получил ожоги левой кисти и предплечья второй степени. Женщина при эвакуации через окно получила травмы головы и кистей рук, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пострадавших осмотрели в центральной районной больнице и отпустили домой на амбулаторное лечение.



По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.



