Жилой дом выгорел полностью
Вечером 3 ноября загорелся жилой дом в заиграевском селе Новая Брянь, на пожаре пострадали два человека.
Когда на место прибыли пожарные, дом был охвачен огнём. На тушение ушло почти шесть часов.
В результате пожара дом выгорел изнутри полностью на общей площади 56 кв.м.
- На момент пожара собственник дома и его сожительница спали. Обнаружив возгорание, мужчина попытался эвакуироваться: открыв входную дверь, получил ожоги левой кисти и предплечья второй степени. Женщина при эвакуации через окно получила травмы головы и кистей рук, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавших осмотрели в центральной районной больнице и отпустили домой на амбулаторное лечение.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
В Бурятии на пожаре пострадали мужчина и женщина
Происшествия, Фото:
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