Она надеялась получить доход от инвестиций
43-летняя жительница Нижнеудинска потеряла 5,7 млн рублей, желая получить доход от инвестиций, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Женщина рассказала полицейским, что целенаправленно искала дополнительный заработок в интернете при помощи инвестиционных проектов. На одном из таких сайтов она оставила заявку, и через некоторое время с ней связался «менеджер» компании. Аферист отправил ссылку для регистрации и в красках описал возможности заработка на биржевой платформе.
Доверившись словам незнакомца, 43-летняя гражданка вложила 20 тысяч рублей. Несколько дней она занималась торговлей активов, а в личном кабине видела рост доходов, который составлял 300 тысяч. Обманщик помог своей жертве вывести небольшую часть денег – всего 2 тысячи рублей. А затем уговорил женщину вложить большую сумму и помог оформить кредит на 1,5 млн рублей.
Поверив в быстро растущий заработок, женщина вложила ещё 4,3 млн. рублей. Для этой цели она оформила кредит и заняла деньги у знакомых.
В общей сумме она отдала мошенникам более 5,7 млн рублей. Когда же поняла, что не может вывести свои деньги, то осознала, что всё это время общалась с мошенниками.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 5,7 млн рублей
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он обокрал приютившую его сердобольную женщину
Причиной пожара стало воспламенение аккумулятора от электроинструмента
Возвращение водительских прав обернулось для адвоката «уголовкой»
Похитители связали жертву и бросили в багажник автомобиля
Его нашли под машиной и увезли в ветклинику
Произошло это на улице Борсоева
Возбуждено уголовное дело
Он едва не погиб
Отец двоих детей совершил половое преступление против несовершеннолетнего
Их спасли очевидцы
Он на восемь месяцев поселится в колонии
Гражданин занимался выгрузкой мусора в лесу
Преступник ударил по голове прохожую и отобрал у неё телефон
Существовала угроза перехода огня на соседние строения
На суде мужчина не признал свою вину