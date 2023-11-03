Жительница Иркутской области перевела мошенникам 5,7 млн рублей

Она надеялась получить доход от инвестиций



43-летняя жительница Нижнеудинска потеряла 5,7 млн рублей, желая получить доход от инвестиций, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.



Женщина рассказала полицейским, что целенаправленно искала дополнительный заработок в интернете при помощи инвестиционных проектов. На одном из таких сайтов она оставила заявку, и через некоторое время с ней связался «менеджер» компании. Аферист отправил ссылку для регистрации и в красках описал возможности заработка на биржевой платформе.



Доверившись словам незнакомца, 43-летняя гражданка вложила 20 тысяч рублей. Несколько дней она занималась торговлей активов, а в личном кабине видела рост доходов, который составлял 300 тысяч. Обманщик помог своей жертве вывести небольшую часть денег – всего 2 тысячи рублей. А затем уговорил женщину вложить большую сумму и помог оформить кредит на 1,5 млн рублей.



Поверив в быстро растущий заработок, женщина вложила ещё 4,3 млн. рублей. Для этой цели она оформила кредит и заняла деньги у знакомых.



В общей сумме она отдала мошенникам более 5,7 млн рублей. Когда же поняла, что не может вывести свои деньги, то осознала, что всё это время общалась с мошенниками.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.



