Он обокрал приютившую его сердобольную женщину
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в имущественных преступлениях. Злоумышленник родом из Тункинского района, ему 26 лет, сообщили в МВД по Бурятии.
В сентябре молодой человек в кафе познакомился с девушкой и для дальнейшего отдыха позвал её в гостиницу. Девушка согласилась и провела в номере ночь. Утром ухажёр снял со спящей жертвы золотые цепочку и серьги и ушёл.
Ювелирные изделия он продал на рынке.
В начале октября он обманул 41-летнюю улан-удэнку, с которой также познакомился в баре. Он рассказал, что якобы недавно приехал из другого региона, где выполнял воинский долг. А чтобы вызвать жалость, сочинил историю о том, что пока его не было, в Улан-Удэ сгорела квартира со всеми вещами и документами.
Пожалев «солдата», женщина, несмотря на то, что у неё маленькие дети, впустила парня к себе домой на пару дней. Она обеспечила его не только ночлегом, но и едой и, кроме того, давала денег взаймы.
Спустя неделю подозреваемый в очередной раз попросил в долг (общая сумма которого приблизилась к 20 тысячам рублей). Когда же хозяйка квартиры ушла, нашёл в кармане её пиджака 10 тысяч, забрал их и скрылся. Больше на связь с приютившей его горожанкой он не вышел.
Злоумышленник признался полицейским в содеянном. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.
В Бурятии мошенник представлялся солдатом, чья квартира сгорела
Происшествия, Фото:
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