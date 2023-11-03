В Бурятии мошенник представлялся солдатом, чья квартира сгорела

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он обокрал приютившую его сердобольную женщину



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в имущественных преступлениях. Злоумышленник родом из Тункинского района, ему 26 лет, сообщили в МВД по Бурятии.



В сентябре молодой человек в кафе познакомился с девушкой и для дальнейшего отдыха позвал её в гостиницу. Девушка согласилась и провела в номере ночь. Утром ухажёр снял со спящей жертвы золотые цепочку и серьги и ушёл.



Ювелирные изделия он продал на рынке.



В начале октября он обманул 41-летнюю улан-удэнку, с которой также познакомился в баре. Он рассказал, что якобы недавно приехал из другого региона, где выполнял воинский долг. А чтобы вызвать жалость, сочинил историю о том, что пока его не было, в Улан-Удэ сгорела квартира со всеми вещами и документами.



Пожалев «солдата», женщина, несмотря на то, что у неё маленькие дети, впустила парня к себе домой на пару дней. Она обеспечила его не только ночлегом, но и едой и, кроме того, давала денег взаймы.



Спустя неделю подозреваемый в очередной раз попросил в долг (общая сумма которого приблизилась к 20 тысячам рублей). Когда же хозяйка квартиры ушла, нашёл в кармане её пиджака 10 тысяч, забрал их и скрылся. Больше на связь с приютившей его горожанкой он не вышел.



Злоумышленник признался полицейским в содеянном. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

