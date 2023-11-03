03 ноября

02 ноября

Популярное

В Бурятии мошенник представлялся солдатом, чья квартира сгорела

В Бурятии мошенник представлялся солдатом, чья квартира сгорела
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он обокрал приютившую его сердобольную женщину

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в имущественных преступлениях. Злоумышленник родом из Тункинского района, ему 26 лет, сообщили в МВД по Бурятии.

В сентябре молодой человек в кафе познакомился с девушкой и для дальнейшего отдыха позвал её в гостиницу. Девушка согласилась и провела в номере ночь. Утром ухажёр снял со спящей жертвы золотые цепочку и серьги и ушёл.

Ювелирные изделия он продал на рынке.

В начале октября он обманул 41-летнюю улан-удэнку, с которой также познакомился в баре. Он рассказал, что якобы недавно приехал из другого региона, где выполнял воинский долг. А чтобы вызвать жалость, сочинил историю о том, что пока его не было, в Улан-Удэ сгорела квартира со всеми вещами и документами.

Пожалев «солдата», женщина, несмотря на то, что у неё маленькие дети, впустила парня к себе домой на пару дней. Она обеспечила его не только ночлегом, но и едой и, кроме того, давала денег взаймы.

Спустя неделю подозреваемый в очередной раз попросил в долг (общая сумма которого приблизилась к 20 тысячам рублей). Когда же хозяйка квартиры ушла, нашёл в кармане её пиджака 10 тысяч, забрал их и скрылся. Больше на связь с приютившей его горожанкой он не вышел.

Злоумышленник признался полицейским в содеянном. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии мошенник представлялся солдатом, чья квартира сгорела
В Бурятии мошенник представлялся солдатом, чья квартира сгорела
Происшествия, 03.11.2023
Он обокрал приютившую его сердобольную женщину
В Иркутске загорелась стена 18-этажки
В Иркутске загорелась стена 18-этажки
Происшествия, 03.11.2023
Причиной пожара стало воспламенение аккумулятора от электроинструмента
В Бурятии адвокат дал взятку полицейскому
В Бурятии адвокат дал взятку полицейскому
Происшествия, 03.11.2023
Возвращение водительских прав обернулось для адвоката «уголовкой»
Пятеро жителей Братска похитили и утопили мужчину
Пятеро жителей Братска похитили и утопили мужчину
Происшествия, 03.11.2023
Похитители связали жертву и бросили в багажник автомобиля
В Улан-Удэ волонтёры спасли котика с обожжёнными лапками
В Улан-Удэ волонтёры спасли котика с обожжёнными лапками
Происшествия, 03.11.2023
Его нашли под машиной и увезли в ветклинику
В Бурятии надругавшийся над ребёнком мужчина пытался избавиться от административного надзора
В Бурятии надругавшийся над ребёнком мужчина пытался избавиться от административного надзора
Происшествия, 03.11.2023
Отец двоих детей совершил половое преступление против несовершеннолетнего
В нацпарке Бурятии обнаружили нарушителя режима
В нацпарке Бурятии обнаружили нарушителя режима
Происшествия, 02.11.2023
Гражданин занимался выгрузкой мусора в лесу
В Иркутской области грабителя вычислили по вязаной кепке
В Иркутской области грабителя вычислили по вязаной кепке
Происшествия, 02.11.2023
Преступник ударил по голове прохожую и отобрал у неё телефон
В Бурятии ночью горел частный дом
В Бурятии ночью горел частный дом
Происшествия, 02.11.2023
Существовала угроза перехода огня на соседние строения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^