В Иркутске загорелась стена 18-этажки









Ущерб устанавливается.

Ущерб устанавливается.













Ночью 3 ноября в Иркутске произошёл пожар в 18-этажном доме на бульваре Рябикова. Информация о нём поступила в 1:46.К месту были направлены 18 пожарных, три автоцистерны, автоколенчатый подъёмник, пожарная автоцистерна с лестницей и штабной автомобиль.Как выяснилось, горел утеплитель на 15 этаже между кирпичной кладкой и фасадной стеной дома. Самостоятельно по лестничным маршам на улицу вышли 10 человек.- В течение 15 минут открытое горение было ликвидировано. Огонь уничтожил утеплитель «пеноплекс» между кирпичной кладкой и фасадной стеной дома, повредил кирпичную кладку и стеклопакеты двух квартир. Условием развития пожара стало позднее его обнаружение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Дознаватели МЧС установили, что накануне один из жильцов заряжал аккумулятор электрической болгарки. Перед сном мужчина выключил его из сети, но оставил батарею на подоконнике. А ночью проснулся от треска и отблесков пламени.Мужчина потушил открытое горение, но понял, что огонь уже перекинулся на утеплитель, и тогда вызвал пожарных.