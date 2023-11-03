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В Иркутске загорелась стена 18-этажки

В Иркутске загорелась стена 18-этажки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Причиной пожара стало воспламенение аккумулятора от электроинструмента

Ночью 3 ноября в Иркутске произошёл пожар в 18-этажном доме на бульваре Рябикова. Информация о нём поступила в 1:46.

К месту были направлены 18 пожарных, три автоцистерны, автоколенчатый подъёмник, пожарная автоцистерна с лестницей и штабной автомобиль.

Как выяснилось, горел утеплитель на 15 этаже между кирпичной кладкой и фасадной стеной дома. Самостоятельно по лестничным маршам на улицу вышли 10 человек.

- В течение 15 минут открытое горение было ликвидировано. Огонь уничтожил утеплитель «пеноплекс» между кирпичной кладкой и фасадной стеной дома, повредил кирпичную кладку и стеклопакеты двух квартир. Условием развития пожара стало позднее его обнаружение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дознаватели МЧС установили, что накануне один из жильцов заряжал аккумулятор электрической болгарки. Перед сном мужчина выключил его из сети, но оставил батарею на подоконнике. А ночью проснулся от треска и отблесков пламени.

Мужчина потушил открытое горение, но понял, что огонь уже перекинулся на утеплитель, и тогда вызвал пожарных.

 

Ущерб устанавливается. 



пожар

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