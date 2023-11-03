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В Бурятии адвокат дал взятку полицейскому

В Бурятии адвокат дал взятку полицейскому
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возвращение водительских прав обернулось для адвоката «уголовкой»

Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Бурятии расследуют сразу два уголовных дела – против адвоката, давшего взятку сотруднику полиции (по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ) и бывшего правоохранителя, который её получил за незаконные действия (по части 3 статьи 290 УК РФ).

Началась эта история в январе 2017-го. По версии следствия, адвокат попался на пьяной езде. По решению суда его привлекли к административной ответственности – назначили штраф и лишили водительских прав.

Когда срок лишения истёк, мужчина попытался сдать обязательный в таких случаях теоретический экзамен на знание ПДД, но провалил его. И начал искать «обходные» пути. Он обратился к знакомым, при посредничестве которых передал старшему государственному инспектору ГИБДД ОМВД России по Иволгинскому району взятку размером в 30 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, неправомерно оформил и выдал соответствующий экзаменационный лист, на основании которого обвиняемый позже получил водительское удостоверение.

Сейчас адвокат находится под домашним арестом – суд избрал ему такую меру пресечения по ходатайству следствия. А уже бывшего сотрудника ГИБДД ранее осудили за аналогичные преступления. Ему дали три года лишения свободы и назначили штраф.

- Сейчас для участия в процессуальных мероприятиях он по постановлению следователя переведён из исправительной колонии в следственный изолятор. По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений и сбор полной доказательственной базы, – рассказали «Байкал-Daily» в СУ СКР по Бурятии.

В свою очередь, в МВД по Бурятии сообщили, что попавшего под следствие сотрудника уволили летом 2021 года.

- Подразделением собственной безопасности регионального МВД выявлен факт противоправной деятельности сотрудника ГИБДД. В июне 2021 года по итогам служебной проверки в МВД по Бурятии инспектор был уволен по отрицательным мотивам. Собранный оперативниками материал был направлен в следственные органы, - прокомментировали в министерстве внутренних дел.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года суд вынес приговор ещё одному адвокату Адвокатской палаты Бурятии. 60-летняя женщина признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере: она вымогала деньги у своего клиента – якобы на взятки судьям и прокурорам. В реальности же деньги планировала оставить себе. 
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