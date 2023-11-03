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В Улан-Удэ волонтёры спасли котика с обожжёнными лапками

В Улан-Удэ волонтёры спасли котика с обожжёнными лапками
Происшествия,  Фото:фонд «Собака счастья»
Его нашли под машиной и увезли в ветклинику

Очередной историей со счастливым концом поделились накануне в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья». Котик по кличке Дэн обрёл дом и любящих хозяев. Его нашли под машиной с обожжёнными лапками и увезли в ветеринарную клинику. Животное ждали долгое лечение от инфекции, капельницы и уколы.

- Мы уже приготовились к долгой борьбе за его жизнь, но судьба смилостивилась над малышом, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Дэн, молодчинка со всем справился и влюбил в себя замечательных людей. В общем, оказался не робкого десятка, когтями вцепился за шанс и выкарабкался.

Ранее жителям Бурятии посоветовали внимательно осматривать свои авто прежде чем сесть за руль. Дело в том, что под капотом или возле колёс могут прятаться от холода бездомные котики. Именно это произошло с Дэном.

- Он прятался под машиной и тихонько пищал, что и привлекло внимание. Очень худой, замёрзший и голодный, – рассказали ранее в фонде.

Впрочем, железных коней четвероногие частенько выбирают и в качестве убежища. С точки зрения уличного котика, тесное и тёмное нутро автомобиля – идеальное безопасное место, где можно спокойно поспать.

- Естественно, кроха может пострадать, если не успеет выскочить при запуске двигателя. Возьмите за привычку перед тем, как заводить машину, открыть капот и проверить, нет ли там кота, или постучать по нему и подождать 10-15 секунд. Если услышали «мяу» во время движения – остановитесь. Животное необходимо аккуратно извлечь и доставить в клинику. Все эти предосторожности спасут жизнь малышей, – отмечают зоозащитники. 
животные кошки волонтеры

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