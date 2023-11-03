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В Иркутске перевернулся катамаран с женщиной и детьми

В Иркутске перевернулся катамаран с женщиной и детьми
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Их спасли очевидцы

Вечером 30 сентября возле острова Юность в Иркутске перевернулся катамаран с женщиной и двумя маленькими детьми. Катамаран они взяли в прокат на острове.

Женщина и дети оказались в воде, спасли их очевидцы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей».

- В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

катамараны оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

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