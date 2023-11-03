В Иркутске перевернулся катамаран с женщиной и детьми

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Их спасли очевидцы



Вечером 30 сентября возле острова Юность в Иркутске перевернулся катамаран с женщиной и двумя маленькими детьми. Катамаран они взяли в прокат на острове.



Женщина и дети оказались в воде, спасли их очевидцы.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей».



- В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



