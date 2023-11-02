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В Бурятии ночью горел частный дом

В Бурятии ночью горел частный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Существовала угроза перехода огня на соседние строения

Ночью произошёл пожар на улице Оцимика в Гусиноозёрске. Там горел частный нежилой дом с надворными постройками. К тушению были привлечены пожарные подразделения, а также пожарная часть Гусиноозерской ГРЭС.

- На момент первого подразделения огнём были охвачены надворные постройки, огонь перекинулся на кровлю дома, расположенного на соседнем участке. Существовала угроза перехода огня на соседние строения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.


Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание на площади 48 квадратных метров и не допустить дальнейшее распространение огня.

В результате пожара уничтожена летняя кухня, повреждены слесарная мастерская, кровли гаража и нежилого дома, расположенные на соседних участках. Пострадавших нет.

Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём.



пожар

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