В Бурятии ночью горел частный дом









Ночью произошёл пожар на улице Оцимика в Гусиноозёрске. Там горел частный нежилой дом с надворными постройками. К тушению были привлечены пожарные подразделения, а также пожарная часть Гусиноозерской ГРЭС.- На момент первого подразделения огнём были охвачены надворные постройки, огонь перекинулся на кровлю дома, расположенного на соседнем участке. Существовала угроза перехода огня на соседние строения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание на площади 48 квадратных метров и не допустить дальнейшее распространение огня.В результате пожара уничтожена летняя кухня, повреждены слесарная мастерская, кровли гаража и нежилого дома, расположенные на соседних участках. Пострадавших нет.Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём.